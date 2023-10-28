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Masdar планирует реализовать свои проекты в Туркменистане

Туркменистан Материалы 28 октября 2023 08:20 (UTC +04:00)
Masdar планирует реализовать свои проекты в Туркменистане

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Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
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БАКУ /Trend/ - Крупная компания ОАЭ, специализирующаяся на реализации проектов и инвестициях в области возобновляемых источников энергии, Masdar планирует реализовать проекты по возведению крупных заводов по всему миру, в том числе в Туркменистане, передает Trend.

Masdar активно работает над расширением своих услуг в регионе Каспийского бассейна и сопредельной с ним области Центральной Азии, в частности в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане.

Отметим, что Masdar является секторальным подразделением Национальной нефтяной компании Абу-Даби и Национальной энергетической компании ОАЭ.

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