Masdar планирует реализовать свои проекты в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Крупная компания ОАЭ, специализирующаяся на реализации проектов и инвестициях в области возобновляемых источников энергии, Masdar планирует реализовать проекты по возведению крупных заводов по всему миру, в том числе в Туркменистане, передает Trend.

Masdar активно работает над расширением своих услуг в регионе Каспийского бассейна и сопредельной с ним области Центральной Азии, в частности в Туркменистане, Казахстане и Узбекистане.

Отметим, что Masdar является секторальным подразделением Национальной нефтяной компании Абу-Даби и Национальной энергетической компании ОАЭ.