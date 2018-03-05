Узбекистан уделит особое внимание инновационной деятельности

5 марта 2018 16:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется принять закон «Об инновационной деятельности», разработчиком которого является министерство инновационного развития.

Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Законопроект опубликован 1 марта для народного обсуждения на сайте Системы оценки воздействия актов законодательства.

Согласно проекту, цель закона — регулирование отношений между субъектами инновационной деятельности, органами государственной власти и потребителями инновационной продукции.

Проект документа описывает государственную политику в сфере инновационной деятельности. Основной ее целью является создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том числе эффективного использования научно-технического потенциала страны, внедрения результатов научно-технических работ с целью решения задач социально-экономического развития страны и повышения конкурентоспособности экономики.

В числе задач политики в области инноваций — определение приоритетных задач инновационной деятельности для развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения качественной жизни населения за счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества, обеспечение правового регулирования и т.д.

Основные принципы государственной инновационной политики — свободное осуществление инновационной деятельности, защита объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности, интеграция инновационной, инвестиционной, научной и образовательной деятельности для обеспечения эффективного взаимодействия науки, образования и производства и выделения бюджетных средств на конкурсной основе для реализации инновационных проектов.

Как ожидается, закон вступит в силу со дня официального опубликования, которое запланировано на 20 декабря. Проект доступен для обсуждения до 20 марта.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Аналитические центры Узбекистана и США начнут совместную работу
Узбекистан 17:31
Узбекистан приглашает австралийско-британскую компанию для добычи меди
Узбекистан 17:20
Жээнбеков поручил ускорить работу по делимитации границы с Узбекистаном и Таджикистаном
Кыргызстан 17:09
Президенты Узбекистана и Афганистана откроют конференцию по Афганистану в Ташкенте
Узбекистан 17:02
Узбекская авиакомпания объявила тендер на покупку лакокрасочных изделий
Тендеры 16:15
В Узбекистане пересмотрят таможенные тарифы
Узбекистан 13:38
Услуги "Узбекских железных дорог" можно будет оплачивать картами Visa
Узбекистан 11:59
Казахстан и Узбекистан расширяют сотрудничество в текстильной промышленности
Бизнес 11:43
Узбекистан и Казахстан создадут рабочую группу для спасения Аральского моря
Узбекистан 11:39
В Узбекистане вступило в силу рамочное соглашение о деятельности ЕИБ
Узбекистан 10:47
Узбекский коммерческий банк внедряет цифровые технологии SAP
Узбекистан 10:07
МВД Кыргызстана и Узбекистана активизируют сотрудничество
Кыргызстан 08:09
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Политика 3 марта 16:29
Вступило в силу соглашение о деятельности ЕИБ в Узбекистане
Бизнес 3 марта 14:32
Туркменистан и Узбекистан изучают возможности расширения торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 3 марта 14:03
Узбекистан и США будут проводить совместные исследования по Центральной Азии
Узбекистан 3 марта 13:07
Таджикистан и Узбекистан достигли полного взаимопонимания по спорным участкам госграницы
Таджикистан 3 марта 09:29
МВФ оказывает содействие налоговым реформам в Узбекистане
Узбекистан 2 марта 20:37