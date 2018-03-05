Узбекистан уделит особое внимание инновационной деятельности

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане планируется принять закон «Об инновационной деятельности», разработчиком которого является министерство инновационного развития.

Об этом в понедельник сообщают узбекские СМИ.

Законопроект опубликован 1 марта для народного обсуждения на сайте Системы оценки воздействия актов законодательства.

Согласно проекту, цель закона — регулирование отношений между субъектами инновационной деятельности, органами государственной власти и потребителями инновационной продукции.

Проект документа описывает государственную политику в сфере инновационной деятельности. Основной ее целью является создание благоприятных условий для инновационной деятельности, в том числе эффективного использования научно-технического потенциала страны, внедрения результатов научно-технических работ с целью решения задач социально-экономического развития страны и повышения конкурентоспособности экономики.

В числе задач политики в области инноваций — определение приоритетных задач инновационной деятельности для развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения качественной жизни населения за счет эффективного использования интеллектуальных ресурсов общества, обеспечение правового регулирования и т.д.

Основные принципы государственной инновационной политики — свободное осуществление инновационной деятельности, защита объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности, интеграция инновационной, инвестиционной, научной и образовательной деятельности для обеспечения эффективного взаимодействия науки, образования и производства и выделения бюджетных средств на конкурсной основе для реализации инновационных проектов.

Как ожидается, закон вступит в силу со дня официального опубликования, которое запланировано на 20 декабря. Проект доступен для обсуждения до 20 марта.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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