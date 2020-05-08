Узбекистан запускает проект по модели устойчивого туризма в Центральной Азии

Ассоциация частных туристических организаций Узбекистана (АЧТО) запускает новый проект «Модель для устойчивого туризма в Центральной Азии: создание потенциала, повышение осведомленности, внедрение технологий» призван повысить туристический потенциал стран Центрально-азиатского региона, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Он реализуется в рамках инициативы Европейского Союза «Switch Asia». Стратегическая цель проекта заключается в повышении экологической осведомленности и внедрении соответствующих практик и технологий в отельный бизнес стран Центральной Азии. В рамках реализации проектных задач планируется оказать методическую и техническую поддержку средствам размещения, посредством предоставления соответствующих знаний и инструментов ИКТ, передает пресс-служба Госкомтуризма.



Следует отметить, что помимо установления процедур и обучения по современным технологиям, эта деятельность будет связана с определением плана действий и разработкой инвестиционного плана. Кроме того, проект «Модель для устойчивого туризма в Центральной Азии: создание потенциала, повышение осведомленности, внедрение технологий» предоставит 40 туристическим организациям Узбекистана соответствующее оборудование, такие как счетчики электроэнергии/расхода воды, а также датчики для учета и контроля условий в помещениях. Проект, финансируемый Европейским Союзом, будет реализован в следующих регионах: Самарканд, Бухара, Хорезм и г.Ташкент.



По данному приглашению будут выбраны 300 туристических предприятий Узбекистана, которые смогут воспользоваться следующими возможностями: участие в 4-дневном учебном курсе (1 человек из организации) по выбранным темам экологического менеджмента на туристических предприятиях; установка и использование программных технологий для управления данными в целях экологической сертификации; возможность на получение и установку аппаратного и программного обеспечения для мониторинга; быть отобранным среди 40 предприятий, которым будет безвозмездно предоставлено специальное оборудование. Обучение по критериям GSTC для устойчивого туризма и зеленых закупок для повышения конкурентоспособности.



Осознание важности внедрения эко-программ в сфере индустрии гостеприимства позволяет туристическим организациям не только проявлять заботу об окружающей среде и рационально использовать имеющиеся ресурсы, но и является мощнейшим инструментом экономического управления, позволяющим стимулировать рост прибыльности и рентабельности и повышающий конкурентоспособность. Наличие экосертификации положительным образом влияет на имидж предприятия гостиничного бизнеса, является мощным маркетинговым «зеленым» инструментом и служит повышению лояльности гостей. Благодаря этому туроператоры и туристы начинают чаще выбирать такие отели для сотрудничества, что способствует получению дополнительной прибыли. Сертификационная подготовка участников будет сосредоточена на следующих стандартах: ISO 14001:2015 (Система экологического менеджмента); HCMI (Hotel Carbon Measurement Initiative). Это методология и инструментарий, предназначенные для гостиничной индустрии; КСО (Корпоративная социальная ответственность).