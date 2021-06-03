В Узбекистане рассмотрели вопросы сотрудничества с США

2 июня 2021 года состоялась встреча первого заместителя председателя Сената Олий Мажлиса С. Сафоева с председателем совета директоров одной из крупнейшей в мире компаний в сфере инвестиций и недвижимости «Crow Holdings» Х.Кроу, передает Trend со ссылкой на xs.uz.

В ней также приняли участие руководители и представители крупных инвестиционных компаний, Гудзоновского института, а также газеты «The Wall Street Journal».

Дана подробная информация о проводимых в Узбекистане реформах во всех сферах, а также по обеспечению интересов населения, свободы слова. Кроме того, отмечено о внешнеполитической деятельности страны, развитии связей с зарубежными государствами, в особенности со странами Центральной Азии.

В ходе встречи рассмотрены вопросы в сферах экономики, внесения инвестиций в отрасли строительства, энергетики, туризма. В частности, перспективы строительства железной дороги через Афганистан к портам в Индийском океане, а также реализации проектов в сфере строительства, развитии туристской инфраструктуры.

Дана высокая оценка проводимым в нашей стране изменениям, в частности созданным условиям по развитию предпринимательства, реализации логистических и инфраструктурных проектов и других.