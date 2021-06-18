Российская обувная компания намерена открыть совместное предприятие в Узбекистане

На бизнес-форуме, состоявшемся в рамках визита Президента Республики Татарстан и возглавляемой им делегации в Узбекистан, на повестке дня также были вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Россией в кожевенно-обувной и пушно-меховой отраслях, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В частности, состоялся ряд встреч по установлению партнерских отношений между Ассоциацией «Узчармсаноат» и ее предприятиями, а также российской компанией «Барс».

Стоит отметить, что компания «Барс» является одним из крупнейших российских производителей. Специализируется в основном на производстве специальной обуви из натуральной кожи, ЭВА и ПВХ. Предприятие имеет мощность по производству 800 тысяч пар такой обуви в год.

Генеральный директор компании Максим Салаев провел переговоры с предприятиями-членами Ассоциации «Узчармсаноат» с целью открытия нового совместного предприятия в Узбекистане и закупа готовой кожи и заготовок обуви, производимых в нашей стране.

В частности, он посетил такие предприятия, как ООО Orient Technology, ООО Peng Sheng, ООО Comfort Leather Shoes, ООО Goʻzal Biznes, где ознакомился с качеством производимой продукции и установленным оборудованием. В ходе переговоров были обсуждены вопросы экспорта готовой натуральной кожи из нашей страны и организации новых мощностей по производству верха обуви на территории данных предприятий. В ходе переговоров, представители отечественных предприятий выдвинули свои конструктивные предложения.

По итогам состоявшихся на Бизнес-форуме переговоров и визитов на предприятия были обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества с руководством Ассоциации.

На встрече российской компании была представлена подробная информация о созданном в Узбекистане благоприятном деловом климате для иностранных инвесторов, инвестиционном потенциале и показателях экспорта нашей страны.

Генеральный директор компании «Барс», в свою очередь, оценив деятельность отечественных предприятий и качество изготавливаемой на них продукции, выступил с инициативой открытия нового совместного предприятия. Он также выразил желание участвовать в экспорте готовой кожи в Россию из Узбекистана.

По словам руководителя российской компании, на новом предприятии будут производиться в основном верха для специальной обуви. Произведенные товары в полном объеме будут экспортироваться в Россию и другие страны СНГ.

Руководство Ассоциации подробно разъяснило иностранному партнеру условия открытия нового предприятия. Была представлена информация о практической помощи, оказываемой государством в экспорте продукции. Узбекская сторона ознакомила компанию «Барс» с участками и территориями для организации нового предприятия.

В результате диалога была достигнута договоренность о том, что делегация, состоящая из представителей компании «Барс», посетит Узбекистан для подробного ознакомления с земельными участками, предложенными Ассоциацией для организации совместного предприятия, а также для активного сотрудничества по реализации будущего проекта.