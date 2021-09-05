Минфин Узбекистана подписал 2 новых соглашения с IsDB

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан ПП – 5628 от 10 февраля 2021 года «О проведении ежегодной конференции Совета директоров Исламского Банка развития в Узбекистане в 2021 году», 31 августа-4 сентября текущего года в Ташкенте состоялась 46-я Ежегодная конференция Исламского Банка развития,передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В сотрудничестве с Исламским банком развития Республики Узбекистан реализовано более 20 инвестиционных проектов, и в настоящее время реализуется 8 проектов.

На этой конференции министр финансов Тимур Ишметов, и Президент Исламского банка развития подписали долговые и агентские соглашения в рамках 2 проектов:

1) Проект «Устойчивое развитие сельских территорий». Проект стоимостью 200 млн. долларов США имеет важное социальное значение, а оснащение учреждений онкологической системы современным высокотехнологичным оборудованием служит целям подготовки специалистов в области онкологии, радиотехнологий и ядерной медицины, а также создания возможности использования современных методов диагностики и лечения населения в области онкологии за счет увеличения числа пациентов с онкологическими заболеваниями.

2) Проект «Модернизация онкологических учреждений Республики Узбекистан (II этап)». Основной целью проекта стоимостью 80 млн. долларов США является радикальное обновление нормативного образа сельского населения, развитие регионов, восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей и социальной сферы, а также повышение уровня жизни и культуры населения на этой основе.