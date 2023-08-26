Ташкент и Ашхабад договорились о новых поставках туркменского газа в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Компании "UzGazTrade" и "Туркменгаз" подписали краткосрочный контракт на поставку до 2 миллиардов кубометров туркменского газа в Узбекистан.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов.

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров между министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым и заместителем премьер-министра Туркменистана по топливно-энергетическому комплексу Батыром Амановым.

"Это — начало. Мы обсудили широкие перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Это включает в себя разработку долгосрочного контракта. Газ будет направлен на внутренние нужды Узбекистана", - сказал Мирзамахмудов.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы взаимного сотрудничества в сфере транзита электроэнергии в третьи страны, поставок нефти и нефтепродуктов.