В КСИР пообещали положить конец присутствию США в регионе

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что ответ Тегерана на убийство генерала Касема Сулеймани положит конец присутствию США в регионе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За мученической смертью генерала Касема Сулеймани последует стратегическое возмездие, которое, несомненно, положит конец американскому присутствию в регионе", - сказал Салами, чьи слова цитирует агентство Fars. Он добавил, что "акт возмездия затронет обширную территорию".

Командующий КСИР заявил, что США, убив генерала Сулеймани, спровоцировали конец своего присутствия в регионе, пообещав, что Иран не остановится ни перед чем, чтобы добиться этой цели.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

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