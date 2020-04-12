В Иране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 06:53 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджана. Очаг подземных толчков залегал на глубине шести километров.
О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.
(Автор: Эльнур Багышов)
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