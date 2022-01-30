В Иране за сутки от коронавируса скончались 44 человека

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 44 человека, зафиксировано 21 996 новых случаев заражения.

Как передает Trend, об этом в воскресенье сообщило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Иране составляет 132 424 человека, а общее число заразившихся достигло 6 344 179 человек. Состояние 1 404 заболевших оценивается как критическое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 6 102 290 человек, проведено свыше 44,6 миллиона диагностических тестов.

В целом в Иране было применено около 131 миллиона доз вакцины от коронавируса. Общее число получивших первую дозу вакцины составляет 60,6 миллиона, вторую - 54 миллиона, третью - 16,8 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багышов)