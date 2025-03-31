Иран направил ноту США

БАКУ /Trend/ - На фоне угроз президента США Дональда Трампа о бомбардировке Ирана, Тегеран направил Вашингтону ноту предупреждения.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим руководство посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, было вызвано в министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в ходе состоявшейся встречи генеральный директор управления делами Америки МИД Ирана Иса Камели осудил заявление, противоречащее нормам международного права и Уставу ООН, и заявил, что Иран решительно и незамедлительно ответит на любые угрозы.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что если Тегеран не согласится на ядерное соглашение, Иран столкнётся с беспрецедентными бомбардировками.

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