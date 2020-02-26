Qatar Airways сократила полеты в Иран из-за коронавируса

Катарская авиакомпания Qatar Airways из-за коронавируса приостанавливает полеты в ряд городов Ирана, сокращает число рейсов в Тегеран и ставит на рейсы в Южную Корею самолеты меньшей вместимости.

Ранее Qatar Airways рекомендовала пассажирам, прибывающим в Доху из Южной Кореи и Ирана, соблюдать карантин в две недели.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, скончались 15 человек. Общее число зараженных в Южной Корее выросло до 1146, скончались 11.

Авиакомпания отмечает, что вводит изменения из-за принятых рядом стран ограничений на въезд.

Для полетов Южную Корею теперь будут задействованы Airbus A350-900 вместо Boeing 777-300, чтобы "удовлетворить спрос". Причем из южнокорейского аэропорта Инчхон в аэропорт Хамад в столице Катара Дохе будут допускаться лишь те пассажиры, которым необходима пересадка на другой рейс.

"Что касается Ирана, регулярные пассажирские полеты Qatar Airways будут приостановлены с 26 февраля 2020 года... до 14 марта 2020 года. Это коснется полетов в и из Мешхеда, Шираза и Исфахана. Количество рейсов в Тегеран снизится на время с 20 еженедельных до семи. Изменения в расписании рейсов в и из Ирана вступят в силу 7 утра 26 февраля", - говорится в релизе компании.

При этом отмечается, что грузовых перевозок изменения не коснутся.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.