Авиакомпания Iran Air возобновит полеты в Вену с 15 августа

Экономика 13 августа 2020 12:23 (UTC+04:00)
Авиакомпания Iran Air возобновит полеты в Вену с 15 августа

Авиакомпания Исламской Республики Иран Iran Air объявила, что рейсы в Вену из Тегерана возобновятся 15 августа после остановки по причине разразившейся по всему миру вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA, передает Trend.

С началом пандемии COVID-19 авиакомпания Iran Air на несколько месяцев отменила многие рейсы в различные страны, в том числе в Австрию. После снятия ограничений авиакомпания Iran Air объявила о своем расписании полетов в Вену (на 15 августа) из Международного аэропорта Имама Хомейни.

Авиакомпания Iran Air возобновляет полеты в Европу после временной остановки из-за коронавирусной инфекции (COVID-19).

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