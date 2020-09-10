114 иранских изобретений были зарегистрированы на международном уровне

Иранский патентный центр объявил о международной регистрации 114 иранских патентов в авторитетных зарубежных ведомствах, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

К настоящему времени в системе Центра зарегистрировано 1878 патентных заявок, из которых 306 были одобрены на стадии оценки защиты, а количество патентов, выданных в зарубежных патентных ведомствах, достигло 114.