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Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей

Экономика Материалы 18 ноября 2022 16:40 (UTC +04:00)
Иран ввел запрет на импорт французских автомобилей

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Правительство Ирана ввело запрет на ввоз в страну автомобилей компаний Renault, Peugeot, Citroen и других французских производителей в качестве ответа на антииранские санкции. Об этом сообщило в пятницу агентство Fars, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за непрофессионального поведения французов в прошлые годы мы больше не разрешаем регистрацию и ввоз продукции Renault, Peugeot, Citroen и других автомобилей французского производства", - сказал пресс-секретарь Министерства торговли, промышленности и шахт Ирана.

По его словам, которые приводит агентство, власти исламской республики не позволят французским автопроизводителям оказывать давление на национальную автомобильную промышленность посредством санкций.

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