Увеличился объем кредитов, выданных банками Ирана в промышленном секторе

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 ноября 2024 года) кредиты, предоставленные иранскими банками в промышленном и горнодобывающем секторах, выросли на 27,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 ноября 2023 года).

Как сообщает Trend, это отражено в статистике Центрального банка Ирана.

Отмечается, что за 8 месяцев иранские банки выдали кредиты на сумму 12,6 квадриллиона риалов (около 26,5 миллиарда долларов) в промышленном и горнодобывающем секторах.

За аналогичный период прошлого года банки Ирана предоставили кредиты в промышленном и горнодобывающем секторах на сумму около 9,9 квадриллиона риалов (около 20,7 миллиарда долларов).

За 8 месяцев в этих секторах было выдано кредитов на сумму 10,7 квадриллиона риалов (около 22,4 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала.

Согласно статистике, за указанный период на создание предприятий в промышленном секторе было выдано кредитов на сумму около 1,35 квадриллиона риалов (около 2,82 миллиарда долларов).

Отмечается, что за указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана были выданы кредиты на сумму 35,2 триллиона риалов (около 73,8 миллиона долларов США) на приобретение личных средств и 34,1 триллиона риалов (около 71,5 миллиона долларов США) на самозанятость.

Статистика показывает, что в этих секторах было выдано кредитов на сумму 6,62 триллиона риалов (около 13,9 миллиона долларов) на ремонтные работы и 4,39 триллиона риалов (около 9,2 миллиона долларов) на покупку имущества.

Отметим, что за 8 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 32,9 квадриллиона риалов (около 70 миллиардов долларов).

За 8 месяцев кредиты, выданные иранскими банками, выросли на 19,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.