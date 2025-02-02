Импорт Ираном продукции из Кыргызстана сократился

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) импорт иранской продукции из Кыргызстана снизился на 51,4 процента в стоимостном выражении и на 4,8 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта по 21 декабря 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за 9 месяцев импорт Ираном продукции из Кыргызстана составил 2,14 тысячи тонн на сумму 2,27 миллиона долларов.

За аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Кыргызстана 2.32 тысячи тонн продукции на сумму 4,92 миллиона долларов.

Иран импортировал из Кыргызстана в основном сельскохозяйственную продукцию и фосфорную кислоту.

За 9 месяцев товарооборот Ирана и Кыргызстана составил 47.1 тысячи тонн на сумму 88 миллионов долларов.

Добавим, что согласно статистике Таможенной администрации Ирана, импорт Ираном ненефтяной продукции составил 27,9 миллиона тонн на сумму около 50,9 милиарда долларов. За 9 месяцев импорт Ираном ненефтяных продуктов вырос на 5 процентов в стоимостном выражении и снизился на 3,16 процента в весовом по сравнению с прошлым годом.

Следует отметить, что при импорте продукции Иран, в основном, делает упор на импорт необходимых товаров, в которых нуждается страна, и налагает определенные ограничения на импорт в страну продукции, произведенной в стране.

Экспорт за 8 месяцев текущего иранского года:

Стоимость: 85 619 538 долларов США

Объем: 44 931 933 кг

Экспорт за 9 месяцев прошлого иранского года:

Стоимость: 57 151 976 долларов США

Объем: 41 981 576 кг

Импорт за 8 месяцев текущего иранского года:

Стоимость: 2 389 893 доллара США

Объем: 2 209 542 кг

Импорт за 9 месяцев прошлого иранского года:

Стоимость: 4 917 159 долларов США

Объем: 2 320 402 кг

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!