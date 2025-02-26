Назван объем инвестиций на ввод новых объектов в иранском порту Чабахар

БАКУ /Trend/ - 45,2 триллиона риалов (около 79 миллионов долларов) будут потрачены в рамках 5 проектов в порту Чабахар в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно информации, в связи с этим 22 февраля в иранском порту Чабахар было организовано мероприятие, на котором присутствовали министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и другие официальные лица.

В порту Чабахар начато строительство первого этапа железнодорожной сети стоимостью 30 триллионов риалов (примерно 52,4 миллиона долларов), а также платформы для погрузки и разгрузки сырой нефти и нефтепродуктов стоимостью 8 триллионов риалов (примерно 14 миллионов долларов).

В порту также строятся два склада для хранения сухих грузов, что обойдется в 7 триллионов риалов (примерно 12,2 миллиона долларов) и охранного объекта стоимостью 230 миллиардов риалов (примерно 402 тысячи долларов).

Отметим, что, по данным иранской стороны, за прошедшие годы в порт Чабахар было инвестировано около 1 миллиарда долларов. Этот порт имеет потенциал для погрузки и разгрузки 8,5 миллиона грузов в год.