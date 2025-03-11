В проекте развития одного из газовых месторождений в Иране будет задействован частный сектор

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта по повышению давления на совместном с Катаром газовом месторождении "Южный Парс" (в Катаре — "Северный купол") будет задействован частный сектор Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсун Пакнежад 8 марта в Тегеране на мероприятии, посвященном подписанию соглашений по повышению давления на иранском газовом месторождении "Южный Парс".

По его словам, в рамках подписанных сегодня соглашений между Национальной нефтяной компанией Ирана и четырьмя подрядными компаниями – Иранской инженерно-строительной нефтяной компанией (OIEC), компанией MAPNA (MAPNA Group), Khatam-al Anbiya Construction Headquarters и компанией Petropars – эти компании будут активно сотрудничать с частным сектором.

По словам Пакнежада, около 2,5 миллиардов долларов будет потрачено на каждый из 7 хабов, которые будут созданы для повышения давления на газовом месторождении "Южный Парс", и ожидается, что к 2057 году Иран добавит 780 миллиардов долларов к доходам от добычи на месторождении.

"В 7 хабах будет использовано 56 мощных компрессоров модели "SGT700". Основная часть этих компрессоров будет обеспечена за счет местного производства, а часть — с помощью иностранных партнеров", - подчеркнул он.

Пакнежад также отметил, что на газовом месторождении "Южный Парс" будет использовано в общей сложности 420 тысяч тонн оборудования и установок.

"За последние несколько лет на газовом месторождении "Южный Парс" было установлено оборудование и установки объемом около 200 тысяч тонн. В Иране до сих пор были произведены платформы в 3-3,5 тысячи тонн. Однако в рамках указанного проекта планируется производство платформ в 7-8 тысяч тонн", - добавил он.

Отметим, что сегодня были подписаны соглашения между Национальной нефтяной компанией Ирана и местными компаниями на сумму 17 миллиардов долларов с целью повышения давления на совместном с Катаром газовом месторождении "Южный Парс".

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" ("Северный купол" в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы газа на этом месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых можно добыть 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 трлн кубометров газа, 18 млрд баррелей газового конденсата.

Газовое месторождение "Южный Парс" в Иране имеет 24 фазы. Иран начал добычу с этого месторождения в 2002 году. Отмечается, что около 33% газа, который может быть добыт на газовом месторождении, принадлежит Ирану. На иранской стороне месторождения фазы разрабатывались Ираном, а на катарской - в основном иностранными компаниями.