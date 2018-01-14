Роухани заявил о провале попыток Трампа подорвать ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп предпринимал все усилия, чтобы подорвать "ядерное соглашение" с Ираном, но не смог это сделать.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани, передает РИА Новости.

"Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того, чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось", - заявил Роухани. Трансляцию выступления лидера вел телеканал Press TV.

Иранский президент добавил, что неудача попыток Трампа сорвать сделку доказывают "успешность международных договоренностей". "Это означает, что международные договоренности успешны. Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю,… пренебречь общественным мнением", - заключил Роухани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении соглашения, отметив, что сейчас наступил последний шанс для внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Ранее в иранском МИД заявили, что Тегеран примет меры и "ответит соответствующим образом на враждебные действия США".

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