Аракчи заявил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке в Вене

Переговоры по ядерной сделке продвигаются, но мы решили остановить переговоры до пятницы, чтобы подводить итоги. Об этом сообщил замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи после завершения заседания совместной комиссии по СВПД в Вене, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что разногласия обеих сторон в областях ядерной программы и санкций стали более известными. "В обоих случаях у нас небольшие технические вопросы, требующие дальнейшего изучения. Мы уже начали писать черновые варианты соглашения, в некоторых областях прогресс, естественно, немного замедлился, однако есть тенденция двигаться вперед", - добавил главный переговорщик Ирана.

"Индивидуальные и секторальные санкции, такие как санкции в отношении энергетического сектора, автомобильной индустрии, страхования и портов, на основании достигнутых пока соглашений должны быть сняты", - отметил он, добавив, что произошло соглашение об исключении имен многих людей, физических лиц и организаций из санкционных списков, но есть и другие, которые все еще по различным причинам находятся в этих списках. "Наши переговоры по этой части работы все еще продолжаются", - подчеркнул Аракчи.

Он подчеркнул, что нельзя предсказать, когда соглашение получится заключить. Аракчи заявил, что сблизить позиции обеих сторон непросто.

Переговоры по ядерной сделке 7 мая будут возобновлены в Вене с участием представителей участников СВПД.