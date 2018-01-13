Глава МИД Ирана назвал действия США "попыткой подорвать" ядерную сделку

13 января 2018 00:23 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия США являются "попыткой подорвать" соглашение по ядерной программе страны, передает РИА Новости.

"Политика (президента США Дональда) Трампа и сегодняшние объявления суммируют отчаянные попытки подорвать прочное многостороннее соглашение, нарушая параграфы 26, 28 и 29. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) не подлежит переговорам: вместо того, чтобы повторять устаревшую риторику, США должны прийти к полному соблюдению, также, как Иран", - написал Зариф в Twitter.

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