На сигнал бедствия атакованного танкера никто не ответил, отметили в Иране

Организация портов и судоходства Ирана заявила, что ни одно морское управление региона не отреагировало на сигнал бедствия иранского танкера, который в пятницу подвергся нападению недалеко от порта Джидды в Красном море, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ни одно региональное морское управление не ответило на призывы о помощи со стороны танкера Sabiti, и Организация портов и судоходства считает, что это противоречит и нарушает международные требования, а также гуманитарные принципы", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

В заявлении сообщается, что танкер подал 16 сигналов бедствия, однако ответа не последовало. Тогда было принято решение направить письмо с сообщением об атаке в морские спасательные координационные центры Египта и Судана, а также в порт Джидда Саудовской Аравии.

Отмечается, что позднее руководство иранского порта "Бендер Аббас" позвонило по телефону в порт Джидда и повторно сообщило об инциденте, однако руководство Джидды сообщило, что не получало сигналов бедствия и посчитало, что Национальная танкерная компания Ирана преувеличила масштаб инцидента.

Согласно заявлению иранской организации, руководство порта Джидда пообещало расследовать эту ситуацию и ответить на нее. Однако ответа так и не последовало.

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