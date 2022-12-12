Новая Зеландия ввела санкции против некоторых граждан Ирана

Власти Новой Зеландии ввели санкции в отношении 22 иранских чиновников, связанных с Корпусом стражей исламской революции и Силами правопорядка Исламской Республики Иран, в связи с подавлением протестов в стране. Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн и главы МИД Нанайи Махуты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новая Зеландия вводит санкции в отношении сотрудников органов безопасности Ирана в связи с продолжающимся подавлением протестов, вызванных смертью Махсы Амини. Мы также продолжим добиваться более пристального внимания к событиям в Иране и проведения их расследования <��…>, а также будем призывать иранские власти к более мягким мерам реагирования [на протесты] и отмене всех смертных приговоров", - указано в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

В станционный список внесены имена 22 иранских граждан, которым запрещен въезд на территорию Новой Зеландии. "В их число входят сотрудники полиции нравов, руководители ряда правоохранительных структур, а кроме того, члены командования КСИР и иранского ополчения "Басидж", - отмечается в заявлении новозеландских лидеров.