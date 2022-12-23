У Ирана нет никаких ограничений на расширение сотрудничества с Люксембургом

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что у Ирана нет ограничений на развитие сотрудничества с Люксембургом, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.
Амир Абдоллахиан сделал эти замечания в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
Ссылаясь на встречу между двумя сторонами в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, министр иностранных дел Ирана подчеркнул важность продолжения этих контактов.
Ассельборн, со своей стороны, рассказал о проблемах и событиях, представляющих интерес для двух стран.
Он также подчеркнул важность двусторонних отношений между Ираном и Люксембургом.