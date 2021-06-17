Очередная партия вакцины от коронавируса прибыла в Иран

Представитель Общества Красного Полумесяца Ирана Мохаммад Хасан Гусиан Могаддам сообщил о прибытии очередной партии вакцины от коронавируса в страну, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"В четверг, 17 июня, в страну прибыла партия из 1 млн доз вакцины от коронавируса", сказал журналистам Гусиан Могаддам.

"Ранее Общество Красного Полумесяца закупило и перевозило в страну одну партию из 400 тыс. доз и две партии по одному миллиону доз вакцины от коронавируса", подчеркнул он.

В Иране Вакцину от коронавируса получили уже более 5,2 млн человек.