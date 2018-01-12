Азербайджанский фильм "Элиза" покажут в Нью-Йорке

БАКУ /Trend Life/ - На кинофестивале "Bronx World Cinema", который пройдет 12-14 января в Нью-Йорке (США) нашу страну представит режиссер Мазахир Гашимов с фильмом "Eliza" ("Элиза"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана.

Кинокартина, художественным руководителем которой является кинорежиссер, народный артист Эльдар Гулиев, снята на студии "Debüt".

Автор сценария – Елена Андреева, оператор – Юрий Варновский, ассистент режиссера – Джабир Гаджиев, монтажер – Эльшан Багиров. Роли в фильме исполняют Дениз Таджаддин, Тогрул Рза и Хиджран Насирова.

"Элиза" – это история о девушке, которую воспитала тетя. Упрямство мешает Элизе устроить личную жизнь. Тетя, у которой нет больше сил терпеть эти капризы, решает вмешаться и знакомит ее с молодым человеком…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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