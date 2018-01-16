Азербайджанская культура понесла большую утрату - Рафиг Сеидзаде о Чингизе Садыхове (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская культура понесла большую утрату, сказал сегодня заслуженный деятель искусств, известный азербайджанский джазмен и саксофонист Рафиг Сеидзаде на церемонии прощания с выдающимся пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым, сообщает Trend Life.

"Смерть Чингиза Садыхова - большая потеря для азербайджанской культуры. Я познакомился с Чингизом Садыховым еще в молодости, и мы дружили более 60 лет. Он был прекрасным пианистом, большим музыкантом. Проживая в США, выступая там во многих городах, Чингиз Садыхов проводил работу по пропаганде азербайджанской музыкальной культуры", - сказал Сеидзаде.

Церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым прошла сегодня в Баку в мечети Тезе пир.

Проводить в последний путь Чингиза Садыхова пришли видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, науки, родные и близкие. Выдающийся музыкант похоронен во Второй Аллее почетного захоронения.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.

В 1959 году Чингиз Садыхов был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана", в 1987 году – почетного звания "Народный артист".

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 28 октября 2009 года за заслуги в развитии азербайджанского музыкального искусства Чингиз Садыхов был награжден орденом "Шохрат".

С 1994 года музыкант жил в городе Сан-Франциско, а в последнее время в городе Сан-Хосе (США), где скончался 30 декабря 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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