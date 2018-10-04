Крепостные стены Ичеришехер и бакинская Девичья башня в Германии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан будет представлен на Франкфуртской международной книжной выставке, которая пройдет 10-14 октября, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В делегацию Азербайджана, которую возглавит первый замминистра культуры Вагиф Алиев, войдут сотрудники министерства и представители отечественных издательств.

Франкфуртская книжная выставка - крупнейшая книжная выставка мира, которая ежегодно проходит в середине октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Участие в выставки имеет важное значение для установления связей с зарубежными партнерами в сфере издательского дела и информации, а также пропаганды богатой культуры, стремительного развития Азербайджана и реалий Карабаха.

Стенд Азербайджана будет представлен в форме крепостных стен Ичеришехер и Девичьей башни и размещен на площади 56 квадратных метров.

На выставке будут представлены книги, отражающие деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также издания об истории и культуре страны.

В рамках книжной выставки будет организован ряд мероприятий. 10 октября в азербайджанском павильоне будут проведены мероприятия, организованные в соответствии с распоряжениями Президента Ильхама Алиева о 100-летнем юбилее Азербайджанской Демократической Республики и 100-летнем юбилее выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

11 октября состоится презентация книги немецкого публициста Хайке Марии Йохеннинга "Architecture guide to Baku: a city like a carpet" (Архитектурный путеводитель по Баку: город, похожий на ковер).

12 октября с участием азербайджанских и немецких студентов состоятся обсуждения на тему " Azərbaycan mədəni irsi və onun dünyaya tanıdılması" ("Культурное наследие Азербайджана и его популяризация").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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