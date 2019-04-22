В Баку состоялось открытие музыкального конкурса, посвященного 96 - летию Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось открытие первого Открытого музыкального конкурса, посвященного 96 - летию общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщает Trend Life. Проект реализуется Азербайджанским государственным университетом культуры и искусства (АГУКИ) и Азербайджанским государственным педагогическим университетом (АГПУ).

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана объединённым хором двух университетов. Выступившие на открытии ректоры университетов, профессора Джейран Махмудова и Джафар Джафаров обозначили цели и задачи конкурса и пожелали участникам удачи. Главная цель проекта – выявление талантливой молодежи, создание условий для творческой реализации идей.

В концертной программе в исполнении студентов прозвучали известные произведения Гара Гараева “Танец страстной девушки” из балета “Тропою грома”, Астора Пьяцоллы “Libertanqo”, Эмина Сабитоглы сюита “Деде Горгуд”, Вагифа Мустафазаде “Tam tənha” и “Yollar”, Гамида Векилова “Şırırığı”, Узеира Гаджибейли “Şikəstə” из оперы “Кёроглы”, Ниязи “Arzu”, Наили Мирмамедли “Баку”, Тофига Кулиева “Qaytağı”, Огтай Кязыми “Uca dağlar”.

Вечер завершился продолжительными овациями.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.