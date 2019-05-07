События селения Данабаш в центре Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся показ спектакля "Danabaşlar", поставленного по мотивам произведений выдающегося азербайджанского просветителя и писателя-сатирика Джалила Мамедкулизаде (1866-1932), сообщает Trend Life.

Спектакль был поставлен заслуженной артисткой Азербайджана, режиссером Ягут Пашазаде с участием студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусства. Автор инсценировки - Мирсахиб Агазаде, постановка сценической речи - доцент Надир Гусейнов.

Спектакль оставлен на основе событий, описываемых в произведениях Джалила Мамедкулузаде "События в селении Данабаш", "Почтовый ящик" и некоторых других фельетонах писателя. Расположенная в центре сцены книга, покрытая черной вуалью, символизировала его произведение "Книга моей матери".

Творчество Джалила Мамедкулизаде, представляющего критический реализм в азербайджанской литературе, актуально и сегодня. В нем в ироничной форме отражаются некоторые черты и особенности общества того времени, не утратившие своей злободневности и в наши дни. Спектакль поставлен в жанре комедии, отражающейся во всем творчестве Джалила Мамедкулизаде. Яркая игра актёров, сценическая речь и оформление спектакля были по достоинству оценены зрителями.

Мероприятие прошло в рамках совместного проекта “Yeni nəsil dəvət edir” (Новое поколение приглашает) Международного центра мугама и АГУКИ.

(Автор: Вугар Иманов)

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