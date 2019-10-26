Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)

26 октября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В период с 22 по 25 октября Азербайджан посетили представители Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы" (Россия) Елена Савочкина и Мария Федорова, сообщили Trend Life в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ). Их визит был приурочен к 205-летию со дня рождения великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, близкого азербайджанскому читателю.

Как известно, пребывание Лермонтова на Кавказе, его знакомство с культурой и языком местных народов сыграло огромную роль в жизни и творчестве поэта.

В Азербайджане сотрудники российского музея провели ряд творческих встреч, посвященных Михаилу Лермонтову и его особой любви к Кавказу, где он проходил военная службу. В РИКЦ состоялось открытие выставки "Лермонтов-художник", на которой представлены картины, рисунки и графические работы М.Ю. Лермонтова.

Для учащихся школы № 12 города Сумгайыт и Бакинского Европейского лицея сотрудники музея провели виртуальную экскурсию по музею-заповеднику "Тарханы" и занятие "Не шей мне, матушка, красный сарафан…", где рассказали об особенностях русского костюма и истории его создания.

В Бакинском славянском университете Елена Савочкина и Мария Федорова продемонстрировали документальный фильм о музее "Тарханы", прочли лекцию "Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова" и провели тематический урок "Касаясь бумаги сердцем…". В заключение встречи студенты опробовали письмо гусиными перьями , используя обороты лермонтовского времени.

Для сотрудников музея также была организована поездка в город Гусар, который тоже связан с М.Ю. Лермонтовым.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев)

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  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
  • Азербайджанские студенты писали письма гусиными перьями (ФОТО)
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