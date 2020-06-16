В Анси открылся крупнейший анимационный онлайн фестиваль

Международный анимационный фестиваль, который каждое лето собирает на берегу озера Анси в одноименном французском городе лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран, впервые начал свою работу в онлайн-формате в связи с пандемией нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Смотр, который должен был торжественно отметить свое 60-летие, стартовал в понедельник, он продлится до 30 июня - на неделю дольше, чем обычно.

"Объявляем фестиваль в Анси открытым. И впервые в истории в формате онлайн. Наше беспрецедентное и полностью онлайн-издание 2020 года адаптируется к текущим обстоятельствам. Это исключительная возможность принять участие в фестивале и насладиться лучшей анимацией дома, где бы вы ни находились", - отметили организаторы.

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском кинофестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. представителей отрасли со всего мира.