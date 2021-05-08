Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО)

Культура 8 мая 2021 21:36 (UTC+04:00)
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художник кино заранее обречен никогда не иметь громкой славы, т.к. по роду деятельности всегда находится за кадром. Обычно зрители задают недоуменный вопрос: "Что, собственно, художник делал в картине?" Смотря фильм, зритель не ощущает художника, его роль "незаметна". Незаметность работы художника в кинокартине по большей части является самым большим его достоинством. А ведь он проводит огромный объем работы. В кино, где сочетаются декорации и натура, роль художника очень велика. Художник-постановщик создаёт визуальное решение фильма, помогающее раскрыть замысел режиссёра и дать нужный эмоциональный настрой.

К чему мы это говорим? Чтобы раскрыть масштаб деятельности этой личности – Джабраила Азимова, которому исполнилось бы 95 лет. Он прожил недолгую жизнь, всего 43 года, но оставил яркое творческое наследие. В этом материале раскроем читателям Trend Life лишь небольшую часть работы художника кино.

Джабраил Азимов родился 7 мая 1926 года в Баку. В 1946 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, во время учебы делал иллюстрации к книгам. В 1953 году окончил факультет декоративно-прикладного применения ВГИКа и приступил к работе на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Работал над художественным оформлением более 20 фильмов, среди которых такие известные азербайджанские картины, как "Bəxtiyar", "Görüş", "İnsan məskən salır", "Qanun naminə", "Qaraca qız", "Qızmar günəş altında", "Leyli və Məcnun", "O olmasın, bu olsun", "Onu bağışlamaq olarmı?", "Sehrli xalat", "Uzaq sahillərdə" и другие, некоторые из которых были удостоены высоких наград на государственном уровне. В некоторых картинах он работал в паре с другими художниками, в большинстве – один. Также принимал участие в республиканских, всесоюзных и международных художественных выставках. Был дядей с отцовской стороны народного артиста Рафига Азимова. Скончался 10 июля 1969 года.

И если для кого-то это может показаться просто перечислением фактов и названий фильмов, то стоит задуматься насколько колоссален труд художника-постановщика.

Художник фильма не просто должен четко представить, что хочет режиссер. Он должен создать тот мир, который затем оживет в кинокадре. По существу, он переводит сценарий в изобразительный ряд. Он разрабатывает эскизы, чертежи декораций, мебели, подбирает реквизит, помогает при составлении сметы, в выборе мест для натурных съёмок, изготовлении декораций. А когда фильм снят, участвует в отборе дублей, создании графического оформления фильма (титры, заставка и пр.). Причем в эскизах определяется образ пространства – атмосфера (художников кино еще называют «заведующими атмосферой»), характер интерьеров и экстерьеров в соответствии с эпохой, стилем в архитектуре, определяет характер пространства – пропорции, пустое или наполненное предметами и вещами, архитектурными деталями, определяет характер света и цвета, масштабов. Декорации в кино гораздо сложнее театральных. Например, театральный зритель видит сцену с одной точки и с большого расстояния, а в кино ее снимают с разных сторон, да еще и крупным планом. Вот и приходится создавать не часть комнаты, а самый настоящий дом, в котором расставлена мебель, горит свет и даже работает холодильник.

Наиболее сложна работа художника в исторических картинах, где необходимо хорошо знать архитектуру и культуру различных эпох, которые придется отображать в фильме. Но, даже воссоздавая исторический фильм, не всегда можно отобразить ушедшую эпоху. Конечно, из исторических свидетельств можно многое почерпнуть, но всё остальное приходится додумывать самому.

И не всегда художник отталкивается от эпохи, где разворачивается действие, также приходится полагаться на фантазию – свою и режиссёра-постановщика. Например, когда снимаются фантастические фильмы, картины арт-хауса или другого жанра. Кстати, в группу художника-постановщика входят декораторы, бутафоры, реквизиторы, художники по костюмам, художники-гримёры. Так что еще приходится и руководить, и следить за выполнением обязательств других членов творческого коллектива.

(Автор: Вугар Иманов)

Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Image
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) - Gallery Thumbnail
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