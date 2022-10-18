Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку прошло очередное мероприятие в рамках проекта "Mugam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Автором идеи проекта, который вызывает огромный интерес у поклонников мугама, является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов.

На вечере солисты МЦМ – заслуженный артист Сабухи Ибаев и лауреат телевизионного конкурса "Мугам" Кенуль Халилзаде представили вниманию слушателей мугам "Махур хинди".

Ханенде выступили в сопровождении заслуженных артистов Чинары Гейдаровой (ганун) и Тогрула Асадуллаева (кяманча), а также Ровшана Гурбанова (тар), Солтана Алиева (нагара), Васифа Юсифли (уд) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Отметим, что проект реализуется с 2017 года и большая роль в его освещении на международном пространстве принадлежит журналу "Баку". Концерты в рамках проекта "Muğam axşamları" транслируются для радиослушателей "İctimai Radio".

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