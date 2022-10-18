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Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)

Культура Материалы 18 октября 2022 15:55 (UTC +04:00)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама (МЦМ) в Баку прошло очередное мероприятие в рамках проекта "Mugam axşamları" (Вечера мугама), сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Автором идеи проекта, который вызывает огромный интерес у поклонников мугама, является директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов.

На вечере солисты МЦМ – заслуженный артист Сабухи Ибаев и лауреат телевизионного конкурса "Мугам" Кенуль Халилзаде представили вниманию слушателей мугам "Махур хинди".

Ханенде выступили в сопровождении заслуженных артистов Чинары Гейдаровой (ганун) и Тогрула Асадуллаева (кяманча), а также Ровшана Гурбанова (тар), Солтана Алиева (нагара), Васифа Юсифли (уд) и Рафаэля Аскерова (балабан).

Отметим, что проект реализуется с 2017 года и большая роль в его освещении на международном пространстве принадлежит журналу "Баку". Концерты в рамках проекта "Muğam axşamları" транслируются для радиослушателей "İctimai Radio".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
Азербайджанские ханенде представали мугам "Махур хинди" (ФОТО)
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