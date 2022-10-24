"4 seasons of Shusha" - фотограф из Финляндии запечатлеет город Шуша в осеннее время года

БАКУ /Trend Life/ - Очередной участник международного фотопроекта "4 seasons of Shusha" (Четыре сезона города Шуша) – Тина Катриина Итконен (Финляндия) находится с визитом в Азербайджане, сообщили Trend Life в министерстве культуры.

В рамках "Года города Шуша" международный фотопроект "4 seasons of Shusha" реализуется при поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации министерства культуры.

В его рамках в течение четырех сезонов года будут организованы визиты в город Шуша всемирно известных фотографов, которые сделают фотографии города. Участники проекта, четверо всемирно известных фотографов из Германии, Турции, Финляндии и Швейцарии.

Хусейин Ташкин (Турция) и Рето Гунтли (Швейцария) являются первыми участниками данного проекта, они запечатлели город Шуша весной и летом соответственно.

С 22-27 октября город Шуша запечатлеет в осеннее время фотограф Тина Катриина Итконен (Финляндия).

В рамках визита фотографа из Финляндии в нашу страну состоялась встреча с завотделом музеев, галерей и выставок министерства культуры Азербайджана Наргиз Абдуллаевой. На встрече состоялся обмен мнениями о проекте.

Отметим, что зарубежные фотографы в рамках проекта знакомятся с историей, культурой города Шуша, со строительными и восстановительными работами, проводимыми здесь, также недолгое проживание в городе даст им полное представление об этом замечательном крае.

Фотографии, запечатленные участниками проекта, станут отражением их впечатлений о городе Шуша. По окончанию проекта будет издан каталог, организованы выставки как в Азербайджане, так и в родных странах фотографов, а также в других странах.