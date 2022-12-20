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Детская филармония в Баку представит красочный концерт для маленьких зрителей

Культура Материалы 20 декабря 2022 11:53 (UTC +04:00)
Детская филармония в Баку представит красочный концерт для маленьких зрителей

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная детская филармония 23, 25 декабря представит концертную программу "Sirli Sandıq" (Таинственный сундучок), сообщает Trend Life.

Музыкальная программа будет посвящена предстоящему Новому году и Дню солидарности азербайджанцев всего мира.

В программе примут участие музыкальный детский театр "Yuvam", ансамбль народных инструментов "Sədəf", детский хор "Şəms", действующие при Детской филармонии, а также танцевальные коллективы и ученики вокальных классов.

Вниманию публики будут представлены красочные музыкальные номера.

Билеты на концерт можно приобрести на www.iticket.az

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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