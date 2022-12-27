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Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)

Культура Материалы 27 декабря 2022 14:37 (UTC +04:00)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый 30-летнему юбилею Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гюнель Зейналлы рассказала о создании оркестра. В первые дни формирования Национальной армии Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) за короткий промежуток времени был создан военный оркестр. Первый военный парад в Баку, состоявшийся в 1919 году, сопровождался военным оркестром. Отдельный образцовый оркестр Министерства обороны Азербайджана был создан в 1992 году, а дебютное выступление состоялось 9 октября в День парада Вооруженных сил. Солисты оркестра в различные годы были удостоены международных премий.

Под управлением художественного руководителя и главного дирижёра оркестра, народного артиста, профессора, генерал-майора Юсифа Ахундзаде, начальника оркестра, заслуженного деятеля искусств, доцента, полковника Руфата Ахундзаде, старшего лейтенанта Эльнура Гурбанова, солистов - заслуженных артистов Хайяма Мустафазаде, Айнуры Искендерли, Кянана Гадимова, Зулейхи Усубовой, Эльмана Мустафаева, Анара Гусейнова, Намига Гурбанова, Сархана Фаталиева выступили с яркой концертной программой.

На вечере прозвучали произведения Узеира Гаджибейли "Билось Черное море" и "Танец" из оперы "Кёроглу", "El Cumbanchero" Рафаэля Эрнандеса, "О, Родина!" Эльзы Ибрагимовой, "Тико – Тико" Зегинья Абреу, "Азербайджан" Муслима Магомаева, "Марш победы" Руфата Ахундзаде и другие.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
Концертной программой отмечен юбилей Отдельного образцового оркестра Министерства обороны Азербайджана (ФОТО)
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