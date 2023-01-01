Проект "Новые имена" – яркие таланты азербайджанского исполнительского искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку при организации министерства культуры Азербайджана состоялся очередной концерт в рамках проекта "Новые имена", сообщили Trend Life в пресс-службе Филармонии.

На музыкальном вечере в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова выступили молодые таланты - лауреаты республиканских и международных конкурсов Назрин Асланлы (скрипка) и Али Мамедов (фортепиано).

Солисты представили слушателям Концерт № 3 для фортепиано и симфонического оркестра Сергея Рахманинова и Концерт для скрипки и симфонического оркестра Яна Сибелиуса.

Отметим, что проект "Новые имена" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей, в том числе тех, кто глубоко знает наше музыкальное искусство, понимает его и исполняет с большой любовью. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для их развития в сфере искусства.