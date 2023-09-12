Подведены итоги литературного конкурса, посвященного победе Азербайджана в 44-дневной войне

БАКУ /Trend Life/ - Определен победитель литературного конкурса, объявленного министерством культуры Азербайджана с целью создания крупных произведений, посвященных исторической победе, одержанной во Второй Карабахской войне, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Для оценки представленных на конкурс работ и выбора победителя была создана комиссия, в состав которой вошли специалисты в соответствующей области.

В состав комиссии вошли - заведующий отделом театра, кино и телевидения Института архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Видади Гафаров; секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт, переводчик Салим Бабуллаоглу; поэт, переводчик, эссеист Гисмят Рустамов; критик, литературовед, переводчик Джаваншир Юсифли.

На участие в конкурсе были приняты 23 произведения в жанре романа, драмы и стихотворного рассказа.

На итоговом заседании, состоявшемся в министерстве культуры, члены комиссии высказали свое мнение по каждому произведению.

В связи с тем, что 15 произведений в жанре романа и стихотворного рассказа, представленных на конкурс, не соответствовали необходимым требованиям, в данной категории победитель определен не был. Среди восьми работ в жанре драмы победителем стало произведение "Çiçək məktublar" (Цветочные письма) Севиндж Эльсевер.

По условиям конкурса победитель получает диплом министерства культуры Азербайджана и денежное вознаграждение в размере 5 000 (пяти тысяч) манатов.