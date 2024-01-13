В Гяндже проходит "Музыкальный парад" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже проходит концерт юных талантов в рамках проекта "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), организованного впервые Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В концертной программе выступили учащиеся школы искусств Геранбоя, детские музыкальные школы города Самух, поселка Гарайери, сел Сефикюрд, Дели Маммедли, Хангервенд, Гызылгаджылы, Борсунлу, Дюзгышлаг, которые исполнили произведения великого композитора Фикрета Амирова.

Отметим, что в рамках проекта с 8 по 14 января проходит "Музыкальный парад" произведений выдающегося азербайджанского композитора, основоположника жанра симфонического мугама в мировой музыке Фикрета Амирова. Основная цель проекта - пропаганда классических образцов Азербайджана в регионах, донесение азербайджанских национально-духовных ценностей, фольклорной музыки до современной молодежи. Каждый месяц проект будет посвящен видным деятелям культуры и искусства.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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