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В Гяндже впервые с соло-концертом выступит народный артист Азер Зейналов

Культура Материалы 24 января 2024 15:30 (UTC +04:00)
В Гяндже впервые с соло-концертом выступит народный артист Азер Зейналов

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амрова 21 апреля в 19:00 состоится соло-концерт известного оперного певца, народного артиста Азербайджана и Дагестана Азера Зейналова под названием "Gəncəyə gəlirəm", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Это будет первое концертное выступление Азера Зейналова в Гяндже. На вечере прозвучат народные песни и оперные партии.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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