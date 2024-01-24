В Гяндже впервые с соло-концертом выступит народный артист Азер Зейналов

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амрова 21 апреля в 19:00 состоится соло-концерт известного оперного певца, народного артиста Азербайджана и Дагестана Азера Зейналова под названием "Gəncəyə gəlirəm", сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Это будет первое концертное выступление Азера Зейналова в Гяндже. На вечере прозвучат народные песни и оперные партии.

Билеты можно приобрести в кассах Гянджинской государственной филармонии и онлайн на iticket.az.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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