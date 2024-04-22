Прошло торжественное открытие новой экспозиции Национального музея истории Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось торжественное открытие новой экспозиции Национального музея истории Азербайджана, сообщили Trend Life в музее.

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли, видные общественные деятели, известные представители науки, культуры, искусства.

На мероприятии прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее вниманию гостей мероприятия был представлен видеоролик о музее и изданиях, вышедших в свет за последние 25 лет.

Выступая на мероприятии, директор музея, академик Наиля Велиханлы подробно проинформировала о новой экспозиции, отметив, что она охватывает все периоды истории Азербайджана, и предоставляет местным и зарубежным посетителям возможность глубже узнать многовековое историческое прошлое, жизнь и культуру нашей страны.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли подчеркнул, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда придает особое значение развитию нашей науки и культуры.

Иса Габиббейли рассказал о важности научных исследований, проводимых в Национальном музее истории Азербайджана.

Официальная часть мероприятия продолжилась художественной программой, в ходе которой выступил Ансамбль старинных музыкальных инструментов Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Далее гости ознакомились с новой экспозицией.

Отметим, что с начала 2023 года в залах музея были начаты работы по созданию новой экспозиции. В процессе работы было принято решение, что в отличие от предыдущей экспозиции, в которой отражалась история Азербайджана до 1920 года, в новую экспозицию будет включена история страны вплоть до Великой Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

В конце 2023 года во всех залах экспозиции завершились работы по размещению экспонатов в соответствующих витринах, подготовке аннотаций и этикетажа на двух языках (азербайджанском и английском).

Интерактивные столы и мониторы содержат информацию обо всех периодах истории Азербайджана, а также о соответствующих этим периодам музейных экспонатах. Экспозиция, расположенная на двух этажах, состоит из 26 залов (1684 м2) (кроме экспозиции мемориального музея Г.З.Тагиева). На первом этаже экспозиция отражает историю Азербайджана с древнейших времен до начала XIX века, а на втором этаже – со второй половины XIX века до наших дней.

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