Назначен директор Азербайджанского национального музея ковра

БАКУ /Trend Life/ - Новым директором Азербайджанского национального музея ковра назначена искусствовед, заслуженный работник культуры Амина Меликова, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

Амина Меликова в 2000 году окончила бакалавриат по специальности "Журналистика", в 2007 году - магистратуру по специальности "Экономика и менеджмент". С 2016 года является доктором философии по искусствоведению.

В 1999-2009 годах она занимала должность заведующего отделом международных связей и культурного развития Музейного центра, в 2009–2018 годах – заведующего отделом международных связей, заместителя директора Азербайджанского национального музея искусств. В 2018 году она была назначена директором Музейного центра "Ичеришехер".

С 2023 года до своего последнего назначения Амина Меликова работала директором департамента по организации мероприятий и выставок Центра Гейдара Алиева.

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