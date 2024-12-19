Международный успех фильмов Шамиля Алиева в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный фильм азербайджанского режиссера Шамиля Алиева "Степняк" был удостоен премии Maestro of Cinema как "Лучший фильм" за последние 8 лет Calcutta International Cult Films Festival (Калькутта, Индия). Об этом сообщил Trend Life автор картины.

"Степняк" также удостоен награды The Cinematic Alchemist Award среди фильмов фестиваля Luis Bunuel Memorial Awards (Калькутта, Индия) за последние 5 лет.

Jaisalmer International Film Festival (Джайсалмер, Индия) наградил фильм "Созидатели" премией Stargazer Award среди фильмов за последние 3 года.

Документальный фильм "Азербайджанский ковер" был выбран среди проектов последних 3 лет на Black Swan International Film Festival (Калькутта, Индия) и удостоен премии Patron Of Cinema Award.

Шамиль Алиев получил еще одну награду Pen of Honor за фильмы "Степняк" и "Созидатели" от Cult Critic Movie Awards (Калькутта, Индия), выбранные из числа фильмов за последние 7 лет.

Художественный фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Это картина о двух соприкасающихся реальностях: современной и древней, архаической. По сюжету, молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца молодой Степняк знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни...

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

Документальный фильм "Созидатели" был снят в 2020 году на киностудии "Salnaməfilm" по заказу министерства культуры Азербайджана. Повествует о жизни и творчестве известных азербайджанских архитекторов Микаила Усейнова (1905-1992) и Садыга Дадашева (1905-1946). В ходе репрессий 1937 года были загублены судьбы подавляющего большинства представителей интеллигенции, в том числе родственников Микаила Усейнова и Садыга Дадашева. Им пришлось прожить часть своей жизни в страхе и моральных страданиях.

Автор идеи фильма - председатель правления Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный архитектор, профессор Эльбай Гасымзаде, автор сценария - народный писатель Натиг Расулзаде, режиссер - Шамиль Алиев, оператор-постановщик – Руфат Сулейманов, художник – Лала Гусейнзаде, композитор – Азер Аскеров, продюсер – Назим Гусейнов.

Фильмы были ранее удостоены множества международных наград.

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