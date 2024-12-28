В Баку состоялась презентация фильма шведского режиссера Микаэля Силкеберга "По следам Ноя"

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась премьера художественно-документального фильма известного шведского фотографа и режиссера Микаэля Силкеберга "По следам Ноя" (Nuhun izi ilə), приуроченного к 100-летию Нахчыванской Автономной Республики (НАР), сообщает Trend Life.

Фильм "По следам Ноя" снят в Нахчыване в рамках проекта Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО по инициативе посольства Азербайджана в Швеции при организационной поддержке министерства культуры НАР. Картина повествует о древней истории Нахчывана, которая, согласно легенде, восходит к пророку Ною, чей ковчег пристал к горе Гямигая. В картине также рассказывается о древней архитектуре и танцах, вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Выступившие на открытии глава постоянного представительства НАР в городе Баку Бахтияр Аскеров, представитель Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО Мустафа Шабанов, активист азербайджанской диаспоры в Швеции, режиссер и продюсер Рагим Садыгбейли отметили важность реализации проекта для пропаганды национального наследия и культуры на международной арене, а фильм назвали ценным образцом искусства. Режиссер фильма Микаэль Силкеберг рассказал о важности мировой истории, ее изучении и важности древней истории Нахчывана. Отметим, что ранее Микаэль Силкеберг снял документальные фильмы об Азербайджане - "Легенда о Харыбюльбюль" и "Код Одина".

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