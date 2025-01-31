Олицетворение щедрости – представлена монография о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В книжном центре Libraff состоялась презентация монографии о Гаджи Зейналабдине Тагиеве заместителя директора по научной работе Национального музея истории Азербайджана, доктора исторических наук Фархада Джаббарова "Səxavət dünyasının sərvəri" (Олицетворение щедрости), посвященной известному нефтепромышленнику, миллионеру, крупному меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву (1823-1924), сообщает Trend Life.

Выступивший в начале мероприятия автор рассказал о процессе работы над книгой, о новых, интересных фактах, выявленных во время исследований. Он отметил, что новая книга написана на основе документов девяти архивов Азербайджана, Грузии, России и Турции, материалов периодической печати, и с некоторыми фактами читатели могут ознакомиться впервые. Выступившие на презентации директор Национального музея истории Азербайджана, академик Наиля Велиханлы, профессоры Адалят Тагирзаде, Солмаз Рустамова-Тогиди, журналист-исследователь Рахиб Азери рассказали об интересных особенностях книги и подчеркнули, что работа важна не только для изучения деятельности Г.З.Тагиева, но и для создания полноценного представления об истории Азербайджана того периода.

Имя Гаджи Зейналабдина Тагиева золотыми буквами вписано в историю Азербайджана. Выходец из бедной семьи стал миллионером и навечно остался в памяти народа как великий меценат, внесшим бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана.

Рукой Гаджи Зейналабдина был заложен первый камень в фундамент мечети "Тезе Пир", и ему же принадлежала честь завершить ее строительство. Меценат вносил огромные суммы в пользу детей-сирот, больных женщин и вдов, жертвовал деньги коммерческому училищу и для обучения мусульманских детей, отправлял талантливую азербайджанскую молодежь на учебу в университеты и институты Москвы, Казани, Петербурга, Европы.

Он делал щедрые пожертвования женской русской школе "Святая Нина", на ремонт мечетей Кавказа, Дагестана, Астрахани, на благоустройство Бакинского кладбища.

В 1883 году построил на свои средства здание Драматического театра. При его поддержке было воздвигнуто здание Кафедрального Собора Святых Жен Мироносиц, он также пожертвовал значительные средства на строительство Александро-Невского собора, который был третьим по величине православным собором в Российской империи (Азербайджан в те годы входил в состав Российской империи). По высочайшему указу ему был присвоен чин действительного статского советника, который равнялся генерал-майору и контр-адмиралу и давал право на потомственное дворянство.

В 1895 году Гаджи Зейналабдин Тагиев основал в Мардакянах Школу садовников и цветоводов и заложил опытную рощу. В 1899 заключил договор с иностранной фирмой на 25 тысяч золотых рублей, и пригласил известного инженера Линдлея. Результатом этого стал знаменитый шолларский водопровод, которым до сих пор пользуются бакинцы.

Он лично контролировал строительство всех своих домов, проложил шоссейную дорогу из Баку до нефтепромысла в Биби-Эйбате и затем удлинил ее до Биби-Эйбатской мечети, создал Акционерное общество нефтепровода "Баку - Батуми", вместе с пятью другими капиталистами создал Акционерное общество конно-железных дорог, построил хлопчатобумажную фабрику, а также мечеть для рабочих и школу для их детей, открыл аптеку и медпункт. Через несколько лет бязь с тагиевской фабрики пошла во все мусульманские страны - ее покупали для погребения покойников, делали одежду для паломничества в Мекку, Кербелу, Хорасан, потому что эта бязь была выткана на фабрике мусульманина руками правоверных.

От азербайджанского берега Каспия до Махачкалы раскинулись рыбные промыслы Тагиева и завод по производству икры. В 1895-1901 годах по проекту польского архитектора Йозефа Гославского, выстроил в центре Баку большой дворец, где он жил со своей семьей. Теперь здесь располагается Музей истории Азербайджана. Он внес огромный вклад в развитие образования. В частности, в 1898-1901 годах (по проекту Гославского) построил первую женскую мусульманскую школу на Кавказе - Бакинскую мусульманскую женскую школу. Сейчас здесь размещается Институт рукописей Академии наук Азербайджана.

Гаджи Зейналабдин имеет большие заслуги в области книгоиздания – по его инициативе кази Мирмагомед Керим перевел на азербайджанский язык Коран, а затем меценат заказал в Лейпциге арабский шрифт, и Коран был напечатан – он открыл первую в мусульманском мире школу европейского типа для девушек. Он протягивал руку помощи не только своим согражданам, помогал жителям Ирана, Индии, Пакистана, Египта и Турции.

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