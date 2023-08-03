Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Интересное

"Пиратов Каспийского моря" покажут в Park Cinema

Интересное Материалы 3 августа 2023 15:00 (UTC +04:00)
"Пиратов Каспийского моря" покажут в Park Cinema

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Park Cinema приглашает юных зрителей и их родителей на захватывающее детское театральное представление "Пираты Каспийского моря", которое состоится в 12:00 12 августа в зале Kids Hall Park Cinema Park Bulvar, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

"Пираты Каспийского моря" - это невероятное морское приключение о доблестных пиратах и их захватывающем путешествии в поисках древнего клада на дне загадочного Каспия. Главные герои столкнутся с различными испытаниями и опасностями, а также встретятся с удивительными героями из известных мультфильмов и сказок.

Незабываемое морское путешествие учит детей ценить дружбу, смелость и взаимопомощь, и подарит им множество радостных эмоций и воспоминаний. Это представление с впечатляющими эффектами и декорациями, а также захватывающим музыкальным сопровождением, которое не оставит равнодушным ни юных, ни взрослых зрителей.

Представление будет продемонстрировано для детей возраста 4+ одновременно на азербайджанском и русском языках.

Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az и в кассе кинотеатра.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости