"Пиратов Каспийского моря" покажут в Park Cinema

БАКУ /Trend Life/ - Park Cinema приглашает юных зрителей и их родителей на захватывающее детское театральное представление "Пираты Каспийского моря", которое состоится в 12:00 12 августа в зале Kids Hall Park Cinema Park Bulvar, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

"Пираты Каспийского моря" - это невероятное морское приключение о доблестных пиратах и их захватывающем путешествии в поисках древнего клада на дне загадочного Каспия. Главные герои столкнутся с различными испытаниями и опасностями, а также встретятся с удивительными героями из известных мультфильмов и сказок.

Незабываемое морское путешествие учит детей ценить дружбу, смелость и взаимопомощь, и подарит им множество радостных эмоций и воспоминаний. Это представление с впечатляющими эффектами и декорациями, а также захватывающим музыкальным сопровождением, которое не оставит равнодушным ни юных, ни взрослых зрителей.

Представление будет продемонстрировано для детей возраста 4+ одновременно на азербайджанском и русском языках.

Билеты можно приобрести на сайте parkcinema.az и в кассе кинотеатра.