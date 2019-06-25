Суп хамраши и кутабы под рок-музыку российской группы "Моральный кодекс" (ФОТО)

25 июня 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В череде гастролей российских музыкальных звёзд в Азербайджане, республику уже не в первый раз посещает и известная российская группа «Моральный кодекс». Не так давно группа порадовала своими рок-хитами с элементами блюза и джаза участников международного делового мероприятия – 15-ого Форума STiS в курортном городе Габала. Группа очень тепло относится к своей азербайджанской публике. В исполнении «Морального кодекса» даже звучит кавер-версия песни Муслима Магомаева «Ноктюрн» - как дань уважения легендарному исполнителю из Азербайджана.

Бессменный лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своих впечатлениях от выступлений в Азербайджане.

– Недавно вы стали музыкальными гостями делового мероприятия в городе Габала. Что вас заинтересовало в приглашении в Азербайджан?

– Да, хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение в этот замечательный город. Заинтересовало приглашение тем, что, во-первых, в Азербайджане ценят наше творчество, настоящую рок-музыку, а, во-вторых, – тем, что мне понравился концепт форума, описанный на его сайте, и нам хотелось со сцены пообщаться с поклонниками нашего творчества.

– За долгую историю группа «Моральный кодекс» много гастролировала, участвовала во множестве фестивалей. Вам ведь уже случалось раньше бывать в Азербайджане?

– Да, у нас уже была возможность побывать в этой гостеприимной стране, и каждый раз мы очень благодарны азербайджанцам за теплый, радушный прием.

– Как встретила вас республика на этот раз? Удалось ли почувствовать на себе знаменитое азербайджанское гостеприимство?

– Публика приняла наше выступление очень хорошо, слушатели пели и танцевали вместе с нами, поддерживали, и это очень приятно для нас. Также очень ценно видеть со сцены новые лица, молодых людей, которые поют с нами строчки всех песен.

– Какой репертуар вы выбрали для вашего выступления?

– Мы исполнили как наши классические хиты ранних лет – «Первый снег», «До свиданья, мама», «Больше, чем любовь» – так и более новые полюбившиеся нашим фанатам песни, например – «Голубые огни Йокогамы».

– Азербайджанская Габала, где вы выступали, – процветающий горнолыжный курорт – было ли у вас время хотя бы немного отдохнуть и посмотреть страну?

– К сожалению, из-за плотного графика мы почти не успели увидеть Азербайджан, но мы надеемся, что нас еще не раз пригласят, и мы сможем насладиться колоритом страны.

– Вас называют «хранителями традиций классического русского рока». А что вы думаете о традициях азербайджанской культуры?

– Меня всегда поражало и радовало то, как кавказские народы хранят свои традиции. Это достойно уважения.

– Что скажете о прославленной азербайджанской кухне?

– В Азербайджане почти все блюда из баранины и очень много интересных приправ. Я пробовал суп хамраши и кутабы с мясом, мне очень понравилось.

– Рок, блюз, джаз зародились как явления в первую очередь западной культуры. На востоке, в частности в Азербайджане, публика хорошо воспринимает эти жанры?

– У каждого направления есть своя аудитория, восприятие музыки не зависит от города или страны. Музыка для всех – это интернациональный язык, связывающий народы, и это можно как раз увидеть на примере нашей музыки.

– Вы как-то заметили, что для советской и российской музыки свойственно «переплетение культур». У России и Азербайджана давняя и дружная совместная история. Замечаете ли вы какое-то взаимовлияние, близость наших стран на общественно-политическом, культурном, бытовом уровне?

– Да, замечаю, как же я могу не заметить близость России и Азербайджана на культурном уровне, когда сам же исполняю песню легендарного Муслима Магомаева.

– Главной темой Форума STiS 2019 в Азербайджане было заявлено «Лидерство». В этом году 30 лет, как вы являетесь бессменным солистом и лидером «Морального кодекса». Что вы видите своей задачей как лидера группы?

– Своей задачей я всегда видел воодушевление группы для создания новых хитов, хочется всегда радовать наших поклонников. Мы стараемся часто выезжать в разные регионы, потому что у людей не всегда есть возможность приехать и послушать нас в Москве. Еще и поэтому меня заинтересовало приглашение в Габалу, и мы с удовольствием приедем в Азербайджан еще не раз.

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