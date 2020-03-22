Ангелина Влашинец: У нас в Большом театре концовка балета трагическая, а в Баку – позитивная (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - У Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета богатый опыт сотрудничества с Государственным академическим Большим театром России, артисты которого неоднократно были в Баку на гастролях и выступали в бакинских постановках. Солистка балетной труппы Большого театра Ангелина Влашинец поделилась с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева впечатлениями о Баку и работе с труппой этого театра.

– В декабре прошлого года вы впервые побывали в Баку, что больше всего понравилось вам в городе?

– У меня был всего один свободный вечер, а на следующий день уже спектакль. Но я очень рада, что успела пройтись по городу, сходить на Бакинский бульвар. Спасибо солисту театра Макару Ферштандту, который показал мне Баку. Видно, что город очень современный и красивый, – не зря в Азербайджан пользуется большим интересом туристов. Конечно, хотелось бы побывать в Баку ещё раз и в свободное время совершить более обширную экскурсию.

– Про диету балерин ходит много всяких баек, и также знаменита азербайджанская кухня. Не сложно было соблюдать режим питания в Баку?

– Что касается наших диет это, конечно, миф, потому что мы с утра до ночи испытываем физические нагрузки. У меня нет времени даже думать о какой-то диете, и тем более – её использовать. По семь-восемь часов в день длятся репетиции, естественно, мы тратим калории, всё время хотим есть. Мы не модели, которые просто ходят по подиуму, мы прыгаем с утра до ночи. Танец – это физический труд. Так что я ем много и абсолютно всё, в том числе сладкое – мне нужны силы и энергия. В Баку я попробовала азербайджанское варенье из вишни, инжира и розы. Это было очень вкусно, особенно с национальными лепёшками.

– Вы и Клим Ефимов представляли в Баку труппу Большого театра, солируя в «Лебедином озере». Как вы получили приглашение поработать в Баку?

– Предложение солировать в Баку мы получили непосредственно от руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева, который сотрудничает с директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Акифом Меликовым, где и раньше выступали наши солисты.

– Сколько времени заняли репетиции? Что скажете о бакинской постановке «Лебединого озера»?

– На репетиции у нас была всего неделя, поэтому мы работали очень оперативно. Редакция балета в Баку немножко отличается от классической. Все основные моменты одинаковые: белое па-де-де в первой части, чёрное – во второй – это всё идёт в такой же редакциии в Большом театре, и практически во всём мире. Но у азербайджанской постановки совсем другой финал, поэтому всю четвёртую картину мы с Климом учили заново. У нас в Большом театре концовка балета трагическая, а в Баку – позитивная. Прекрасные девушки-лебеди снимают свои перья в конце спектакля – я в первый раз видела такое, и это выглядит очень мило. Постановка получилась просто сказочная.

– Как публика встретила ваше выступление? Бакинцы – благодарная аудитория?

– Приняли нас хорошо – к концу первого акта зрители уже хлопали от души.

– Как вам работалось с солистами балетной труппы Баку?

– Азербайджанский театр мне понравился, в нём компактная, небольшая, но очень доброжелательная труппа. И в целом в Бакинском оперном театре присутствует Дух Театра, что немаловажно. Чувствуется, что на этой сцене танцевало не одно поколение великих артистов.

– В каких спектаклях вас можно будет увидеть в ближайшее время?

– Недавно у нас была трансляция «Жизели» по всему миру. Я танцевала партию Мирты и, к счастью, всё прошло отлично. В текущей программе также «Герой нашего времени» и «Лебединое озеро». У нас очень насыщенный график, и я задействована практически во всех классических балетах Большого театра – меня можно увидеть на сцене каждый день.